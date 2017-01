HCO maakt bijna honderd nieuwe archieven openbaar

ZWOLLE - Het Historisch Centrum Overijssel heeft dinsdag, op de landelijke Dag van de Openbaarheid, een ware schatkamer voor speurneuzen in paperassen en documenten geopend. Archieven van onder meer Overijsselse industriëlen, kerken, adellijke families, maar ook rechtbanken en openbare besturen zijn ontsloten.

Sommige van 75 jaar oud, andere zijn actueler. Volgens HCO-directeur Arie Slob een enorme klus. ,,Ik werk hier pas een jaar, maar de medewerkers hebben me verteld dat het niet vaak voorkomt dat zoveel archieven tegelijk beschikbaar komen. Het is een indrukwekkende lijst geworden, maar ook een hele bijzondere als het gaat om de geschiedenis van Overijssel.''

Kerkelijke archieven

Het gaat om archieven van adellijke huizen als bijvoorbeeld Huis Rechteren, Huis Vilsteren, familie van Ittersum, Van Dedem, kerkelijke archieven, bedrijfsarchieven als de firma Van Heek en de Java Textiel Maatschappij en de Rotary. Slob: ,,Maar ook de archieven van notarissen en de politiearchieven zijn interessant. Mensen die hierin geïnteresseerd zijn - ook uit de burgerlijke stand Overijssel komt weer veel beschikbaar - kunnen hier met veel plezier induiken. Het is echt een schatkamer die opengaat."

Slob voorziet dat in de nabije toekomst nog veel meer informatie openbaar gaat worden. ,,Je kunt er van op aan dat de wet- en regelgeving gaat veranderen. We leven in een tijd waarin informatie zoveel mogelijk openbaar is. Daar werken wij van het HCO van harte aan mee. Dit is voor een groot gedeelte publieke informatie. Dat moet beschikbaar zijn, zoveel mogelijk digitaal. Daar wordt hier hard aan gewerkt."