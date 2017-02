Hulp aan verwarde Zwollenaren hapert

ZWOLLE - Van de hulpverlening aan verwarde personen in Zwolle komt te vaak veel te weinig terecht. Dit blijkt uit een onderzoek van GGD IJsselland, die de werkwijze in de gemeente Zwolle onder de loep genomen heeft.

De uitkomsten zijn niet mals. Uit het 36 pagina's tellende dossier blijkt dat de beoordeling van verwarde personen niet altijd op basis van juiste en volledige informatie kan worden gedaan omdat niet alle partijen (zoals politie, jeugdzorg en GGD) betrokken worden. Met name buiten kantoortijden wordt geen contact meer opgenomen. Bovendien zijn niet alle instanties voldoende in staat verward gedrag vroeg te herkennen. Ook blijkt een persoonlijke aanpak bij zorgvragen die afwijken vaak niet mogelijk, waardoor mensen buiten de boot vallen. Verder lijkt het alsof partijen elkaar niet voldoende aanspreken op hun verantwoordelijkheden, aldus het rapport.

De gemeente Zwolle stelt eenmalig 75.000 euro beschikbaar om de situatie te verbeteren. Met het geld moet een betere samenwerking worden opgezet tussen instanties die met verwarde mensen te maken krijgen.

De gemeente wil met het geld zes verschillende trajecten opzetten. Informatie moet op één punt te vinden zijn, in plaats van versnipperd zoals nu het geval is. Ook wordt er gewerkt aan het bijspijkeren van professionals, eenduidige afspraken over regievoering per casus, en betere voorlichting over verwarde personen. Ten slotte wordt meer input gevraagd aan verwarde mensen zelf en hun omgeving, en wordt het huidige zorgaanbod onderzocht.