ZWOLLE - Ziekenhuis Isala in Zwolle heeft problemen met het automatische blussysteem. Besloten is om het systeem niet volledig te gebruiken, totdat de oorzaak bekend is. Ingehuurde professionele brandwachten staan 24 uur per dag paraat en de brandweer schaalt sneller op bij brandmeldingen in het ziekenhuis. Volgens Isala is de veiligheid van patiënten, bezoekers en medewerkers niet in gevaar. Zorg wordt zonder hindernissen verleend.

Kapot blussysteem bij Isala ziekenhuis in Zwolle

