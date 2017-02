Kensington en Blaudzun hoofdacts op Bevrijdingsfestival Overijssel

ZWOLLE - Nederlandse rockbands Blaudzun en Kensington mogen het Bevrijdingsfestival Overijssel dit jaar afsluiten op het hoofdpodium. Donderdagavond maakte organisator Niek van der Sprong de namen voor Bevrijdingsdag 2017 bekend. En dat zijn niet de minste namen. Ook de Zwolse band The Cool Quest treedt dit jaar op tijdens het festival in Zwolle.

Eind dit jaar staat Kensington vijf keer in Ziggo Dome, alle vijf keer uitverkocht. "Kensington wilden we al een paar jaar", zegt hij. De organisatie heeft de band voor het eerst weten te strikken. Maar, er is nog veel meer te zien. "We zijn heel blij met een aantal sterke namen. Maar ons kleinste podium is net zo belangrijk als het grootste."

Blaudzun

Blaudzun is de tweede hoofdact. Al twee keer eerder stond de singer-songwriter uit Arnhem op het Zwolse bevrijdingsfeest. Verder staat zanger en multi-instrumentalist Jett Rebel op de buhne. Niet geheel een verrassing, afgelopen week lichtte de organisatie al een tipje van de sluier met een bewerkte afbeelding van de zanger. Ook Waylon betreedt het hoofdpodium, net als Americana-zanger Danny Vera, de Antwerpse rapster Coely en ska-band Bazzookas.

The Cool Quest

De Zwolse band The Cool Quest treedt op 5 mei op in Zwolle. Naast het Zwolse podium treedt de band nog op twee andere hoofdpodia van het bevrijdingsfestival op. De band was vorige maand nog te gast bij De Wereld Draait Door. De Stentor volgt de band op hun weg naar succes, in het busje naar een optreden, de kleedkamergesprekken, de optredens en de hoogte- en dieptepunten.





Internationale acts

Grote namen, maar ook onbekende veelbelovende acts staan op de podia. De krenten uit de pap zijn volgens de organisator ook juist de internationale acts, die niet makkelijk te boeken zijn. "We hebben twee Engelse bands, daar ben ik heel blij mee." Het Britse Ferocious Dog brengt Punk-ska op het podium, Engelse zangeres Joanne Shaw Taylor zingt de blues, en het Catalaanse Txarango zorgt voor reggea-latinmuziek.

Wereldpaviljoen

Muziek daargelaten brengt het festival nog veel meer. Op vijf mei geeft presentator Eric Corton zijn visie op vrijheid in het Windesheim Theater. Het Wereldpaviljoen is er voor het tweede jaar, een cultureel dorpsplein waar verschillende culturen met elkaar in contact komen. "Dat is ons antwoord op de onrust in de samenleving. We willen laten zien dat alle culturen een plek hebben in onze samenleving", aldus van der Sprong.

Bekijk hier het volledige programma:

Hoofdpodium:

11.00 – 11.50 The Bluebettes

12.15 – 12.50 Ambassadeur van de Vrijheid

13.15 – 14.00 Coely

14.30 – 15.15 Waylon

15.45 – 16.45 Jett Rebel

16.55 – 17.00 5 voor 5

17.15 – 18.00 Bazzookas

18.30 – 19.20 Danny Vera

19.50 – 20.45 Blaudzun

21.30 – 23.00 Kensington

Podium Abbott

12.00 – 12.50 The Cool Quest

13.20 – 14.05 LAKSHMI

14.35 – 15.20 Son Mieux

15.50 – 16.35 Ferocious Dog

17.05 – 18.00 Joanne Shaw Taylor

18.30 – 19.30 TEXTURES

20.00 – 21.00 Txarango

21.30 – 23.30 Singlefeestje

Sena Performance Stage

13.00 – 13.40 Paul Sinha

14.15 – 14.55 Hard & Heady

15.30 – 16.10 Money & The Man

16.45 – 17.25 Aspen Gems

18.00 – 18.40 Rob Dekay

19.15 – 19.55 UNDAWN

20.30 – 21.10 Backgammon

21.45 – 22.25 Black Monsoon

Danstheater Foto

13.00 – 14.30 DIFF Dance Centre

14.45 – 16.15 AfrikaBoomNada

17.00 – 18.00 KOFFIE

18.45 – 19.45 Knarsetand

20.15 – 21.15 Sjamsoedin

21.30 – 22.45 Pyrodox

22.45 – 23.45 KD Soundsystem

Bospodium

11.30 – 12.15 Jazz voor Kinderen

12.45 – 13.30 Karel J. Schepers & Esmée Schreurs (winnares The Voice Kids)

14.00 – 14.45 Roots Rising

15.15 – 16.00 little hurricane

16.30 – 17.15 Chayah

17.45 – 18.30 Small Time Crooks