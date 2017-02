Kiesraad maakt telfout, nieuwe partij mag toch meedoen in kieskring Zwolle

DEN HAAG/ZWOLLE - De splinterpartij Lokaal in de Kamer van het Brabantse Statenlid Jan Heijman mag voor de landelijke verkiezingen op 15 maart toch meedoen in de kieskring Zwolle. Dit bepaalde de Raad van State vrijdahochtend.

In alle kieskringen wist Heijman voldoende steunbetuigingen te vergaren behalve in de kieskring Zwolle, aldus de Kiesraad. Maar er bleek een telfoutje te zijn gemaakt, zei directeur van de Kiesraad Melle Bakker vrijdag in Den Haag. Lokaal in de Kamer bleek ook in Zwolle het vereiste aantal van dertig steunbetuigingen te hebben opgehaald. De partij had toen al te horen gekregen dat die in de kieskring Zwolle niet op stemlijst kwam. Met Zwolle erbij kan de partij landelijk meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen.

Bakker wijt de telfout aan de hectiek op de burelen van de Kiesraad vorige week vrijdag. Om 15.00 moesten alle steunverklaringen binnen zijn en om 16.00 uur moest alles geteld zijn. De Kiesraad gaat minister Plasterk van Binnenlandse Zaken vragen om meer tijd voor het tellen op te nemen in de Kieswet. Lokaal in de Kamer is de enige partij geweest die de officiële telling van de steunbetuigingen heeft bestreden.

‘’We waren stomverbaasd dat wij in kieskring Zwolle niet mochten meedoen’’, zei lijsttrekker Heijman die met Lokaal in Brabant in de provinciale staten van Noord-Brabant zit. ‘’We hadden 36 steunbetuigingen opgehaald in de Overijsselse kieskring’’. Hij ging bij de Raad van State in beroep tegen de Kiesraad. Die had voor de zitting de fout al opgemerkt en de Raad van State gevraagd het beroep van Lokaal in de Kamer gegrond te verklaren. Dat gebeurde vanmorgen in een mondelinge uitspraak.