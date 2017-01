Knuffel mee? Gratis naar wedstrijd van PEC-vrouwen

ZWOLLE - Wie een knuffel meeneemt, mag vrijdagavond gratis het stadion in bij de wedstrijd van de PEC Zwolle-vrouwen tegen ADO Den Haag. Na afloop van de wedstrijd worden alle knuffels in één keer op het veld gegooid en gaan daarna naar diverse goede doelen.

Het idee voor de knuffelactie komt van PEC Zwolle United, de maatschappelijke tak van de voetbalclub. Diverse andere clubs (waaronder tegenspeler ADO Den Haag) deden al eerder een soortgelijke actie. Ook in Amerika worden wedstrijden regelmatig gebruikt om knuffels in te zamelen. Daar komt ook het idee vandaan om alle knuffels aan het einde naar het veld te gooien; de zogenoemde Teddy Bear Toss. Het Ronald McDonald Huis Zwolle, Kadera Zwolle, ziekenhuis Isala en het AZC Hardenberg krijgen de speelgoedbeesten na afloop.

Ook mét knuffel moet nog wel een - gratis - ticket besteld worden via de website van PEC Zwolle of via de fanshop in het stadion. De club vraagt bezoekers hun meegebrachte knuffel te verpakken in een plastic tas.

Pvitaliteit’! Graag zien we iedereen dan ook op vrijdag 3 februari in het MAC3PARK stadion bij het duel van PEC Zwolle Vrouwen.