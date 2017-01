article

LYON/ZWOLLE - De Nederlandse afvaardiging bij de Bocuse d'Or heeft de 11e plaats bereikt in de wk-finale voor chefkoks in Lyon. Het team bestaande uit chefkok Jan Smink en coach OLars Aukema van de Librije en commis Sander Verhaaf van Landgoed Lauswolt uit Beetsterzwaag wisten zich net niet in de top 10 te plaatsen.

Librije-koks op 11e plaats bij Bocuse d'Or

