Man laat bloedspoor achter in intercity tussen Zwolle - Lelystad

KAMPEN / ZWOLLE - Een man heeft vanmorgen een bloedspoor achtergelaten in de intercity van Zwolle naar Den Haag. Dit gebeurde op het traject tussen Zwolle en Lelystad.

Treinreiziger Jermaine Ellenkamp maakte op zijn Twitter-kanaal melding van het voorval. Hij zat in de intercity die in Zwolle om 10:17 vertrok richting de Randstad. ,,Ik zat rustig in de trein naar mijn werk en toen liep de man al bloedend langs. Het zag er heel raar uit,'' aldus Ellenkamp. ,,Toen hebben ze de trein een extra stop laten maken op Kampen-Zuid,'' vervolgt Ellenkamp.



De toegesnelde hulpdiensten hebben de man behandeld aan zijn bloedende hand. Vervolgens is de man meegenomen door het ambulancepersoneel.



De intercity is na Kampen-Zuid doorgereden naar Lelystad, waar de trein vervolgens is uitgerangeerd. Dit vermoedelijk om de trein te voorzien van een grondige schoonmaakbeurt. De treinreizigers moesten hierdoor overstappen naar een andere trein.