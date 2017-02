Meld u nú aan voor het Stentor Verkiezingspodium

Dagblad De Stentor belegt op 7 maart een verkiezingsavond in Zwolle waarbij kiezers met regionale politici kunnen praten over vertrouwen in de politiek, de integratie van vreemdelingen en de daadkracht van onze regionale politici in Den Haag.

Op dit verkiezingspodium vertellen de Tweede Kamer-kandidaten Malik Azmani (Dalfsen, VVD), Keklik Yücel (Deventer, PvdA), Frans Futselaar (Zwolle, SP) en Hilde Palland (Kampen, CDA) wat ze voor hun regio kunnen betekenen. Hoofdredacteur Allard Besse van De Stentor: ,,We vinden het als Stentor belangrijk dat lezers rechtstreeks in contact kunnen komen met politici, zelf met hen in gesprek kunnen gaan”.



Verbinding

De krant wil zo bijdragen aan de discussies over het dalende vertrouwen in de politiek, of stemmen nog wel zin heeft en wat er later in de directe omgeving van te merken valt. ,,De regio vindt vaak dat alles wordt bedisseld in Den Haag en dat de regio vervolgens wordt vergeten. Met ons Verkiezingspodium zoeken we de verbinding op tussen De Haag en Kamerleden die hier, in onze regio, zijn geworteld of ermee verbonden zijn, zodat duidelijk wordt hoe zij denken over de belangrijke thema’s tijdens de komende verkiezingen; vertrouwen in de huidige politiek en het integratiedebat. De politici gaan onder leiding van onze columnist Özcan Akyol over deze thema’s in gesprek. En onze gasten in de zaal kunnen daaraan volop meedoen.’’



Touwtje uit de brievenbus

De verkiezingsavond zal ook gaan over de verbinding tussen de oude en de nieuwe generatie. Jan Terlouw (85), de eminente oud-politicus gaat daarom op de avond in gesprek met Stentor-columniste Laura Cuijpers (30). Zijn metafoor van het touwtje uit de brievenbus zorgde voor veel bijval in Nederland. Laura antwoordde hem op de voorpagina van De Stentor met een open brief die hem zeer ontroerde.



Vreemdelingen en 'Zwolse maffia'

Verder is er een debat tussen Eppo Bruins (CU, Apeldoorn) en Linda Voortman (GroenLinks) over de vraag of er - ook hier – zoveel angst bestaat voor vreemdelingen, of dat terecht is of meer een Randstedelijk probleem is . Arie Slob is er ook, tot 2015 fractieleider van de ChristenUnie. Hij woont in Zwolle en legt uit hoe ‘de Zwolse maffia’ werkte, de bijnaam van hem en Tweede Kamerleden Eddie van Hijum en Co Verdaas, respectievelijk van CDA en PvdA. Vaak steunden ze elkaars voorstellen en sluisden ze zo geld voor infrastructuur naar de regio.



Het Stentor verkiezingspodium is dinsdag 7 maart vanaf 20.00 uur in Hedon, Zwolle. Gratis toegankelijk. Wel moet u zich even aanmelden, dat kan met onderstaand formulier.

Appgebruiker? Meld u dan hier aan!