Mentor bij rechter voor verboden ‘relatie’ met leerling

ZUTPHEN – Hij was getrouwd en had een droombaan in het onderwijs. Maar alles veranderde toen de nu 43-jarige Wicher van K. uit Zwolle in 2006 een relatie kreeg met een leerlinge van toen 15 jaar oud. Al kwam die verhouding pas onlangs aan het licht, toen het meisje -inmiddels een jonge, getrouwde vrouw- de zaak eindelijk naar buiten bracht.

‘Tien jaren van leugens. Tien jaren van schaamte. Tien jaren van niet eerlijk kunnen zijn tegen mijn moeder die me zo lief is. Wat een aanslag op mijn geweten en dat allemaal voor jou’, vertelde het slachtoffer dinsdag in de Zutphense rechtbank. Hier moest Van K. zich na al die jaren verantwoorden voor het seksueel misbruik.

‘Jij was mijn veilige haven, maar je deed met me wat je wilde. En ik kon er geen kant mee op. Als ik het zou vertellen, wat zou er dan gebeuren met jouw dochtertjes? Hoe zou ik hun leven dan overhoop halen? Maar aan de andere kant voelde ik me verantwoordelijk voor eventuele nieuwe slachtoffers. Wat als je weer met een jong, kwetsbaar meisje zou aanpappen?’

Gepest

De vrouw besloot uiteindelijk toch tien jaar na dato aangifte te doen tegen de man door wie zij zeker van juni 2006 tot februari 2007 werd misbruikt. Ja, zij vond de ‘relatie’ ook best spannend als 15-jarig meisje. Maar ook vreemd, omdat alles stiekem moest. ‘Pas later snapte ik: ik was hier seksueel nog helemaal niet klaar voor.’ Het begon allemaal onschuldig op de school waar Van K. werkte als leraar en het slachtoffer leerling was. Het meisje werd erg gepest en dus deed ze in school veel klusjes om maar niet buiten te hoeven zijn bij de pestkoppen. Van K. stond daar vaak te darten en zo kregen de twee contact.

‘We wisselden op een gegeven moment telefoonnummers uit, zodat ze me kon bellen in geval van nood.’ En op een dag belde ze ook. De leraar pikte haar op met de auto en ze gingen een eindje wandelen in het bos om te praten. ‘Toen hebben we voor het eerst gezoend’, herinnert hij zich nog. Hij wist meteen dat hij fout zat, legde hij de rechters uit. ‘Toen had ik moeten stoppen. Maar dat deed ik niet, ik ging door.’

Verliefd

Van K. was te verliefd op het meisje, stelde hij. Het seksuele contact ging steeds verder. ‘Ik zag het als een soort relatie, denk ik. Inmiddels heb ik in therapie geleerd dat ik altijd te weinig ruimte voor mezelf heb ingenomen. Ik voelde me eenzaam en nooit gewaardeerd en gehoord. Bij haar vond ik waar ik zo’n behoefte aan had.’ Niet veel later werd de Zwollenaar de mentor van het meisje. En nog snapte hij niet dat hun ‘relatie’ helemaal niet kon. Hij zei zelfs regelmatig zijn vrouw te willen verlaten voor haar. Pas toen het slachtoffer het uitmaakte, stopte het misbruik. ‘Nu snap ik wel dat ik fout zat, maar toen niet. We waren verliefd op elkaar.’

Van K. en zijn gezin maken een moeilijke tijd door, nu deze zaak naar buiten is gekomen. Toch blijven zijn vrouw en drie dochters hem steunen. Wel zegde hij zijn baan op school op. ‘Ik wilde die niet verder in diskrediet brengen.’ De Reclassering onderzocht de Zwollenaar, die zelf psychische hulp zocht en nog steeds onder behandeling staat. Volgens de deskundigen volgt hij zijn sessie trouw, is hij open en werkt hij hard om erachter te komen waarom hij zo over de schreef ging. Hij zou geen pedoseksuele neigingen hebben. Onzekerheid en faalangst zouden mogelijke oorzaken kunnen zijn voor de ontucht.

Geen wraak

‘Meneer wil altijd alles goed doen, hij piekert veel en is veel bezig met wat anderen van hem vinden. Daar zou de kern kunnen liggen’, stellen de deskundigen. ‘Ik wou dat ik het terug kon draaien. Niet alleen voor jou en mij, maar ook voor iedereen om ons heen’, zei Van K. ter zitting tegen het slachtoffer. Die gaf aan blij te zijn dat hij eerlijk is en zijn verantwoordelijkheid neemt. De officier van justitie gaf aan erg onder de indruk te zijn van zowel het slachtoffer als de verdachte. ‘Zijn open en schuldbewuste houding is knap, want het is echt niet gemakkelijk om hier zo te zitten. En het slachtoffer is niet op zoek naar wraak, ze wil niemands leven kapot maken. Maar ze wil ook herhaling voorkomen.’

Hij eiste 240 uur werkstraf tegen de man en acht maanden cel voorwaardelijk plus een behandelverplichting en een contactverbod met het slachtoffer. Op haar verzoek eiste hij ook een schadevergoeding van 1.000 euro voor het Schadefonds Geweldsmisdrijven. ‘Ik hoef geen geld van hem, dat voelt voor mij heel raar’, zei ze daarover.

De rechtbank wijst vonnis over twee weken.