ZWOLLE - Michiel Visser (42) is uitgeroepen tot docent van het jaar 2016 bij hogeschool Windesheim. Hij is docent pedagogiek, gespecialiseerd in media-opvoeding en werkt sinds 2009 bij de hbo-instelling. Daarvoor was hij docent bij Landstede.

Michiel Visser docent van het jaar bij hogeschool Windesheim

