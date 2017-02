Minder agressie in trein, meer op station door Zwolse poortjes

ZWOLLE - Het aantal meldingen van agressie op station Zwolle is iets gestegen na de sluiting van de OV-incheckpoortjes in juni. Ook is het aantal uitgeschreven boetes op het station iets toegenomen, blijkt uit een evaluatie van de NS in opdracht van de gemeente.

Het aantal incidenten in de trein zelf nam juist iets af, net als het aantal zwartrijders. Er werden minder boetes uitgeschreven in de trein en de kaartverkoop op het station steeg met een paar procent. Daarmee daalde ook de agressie in de trein: zwartrijden is vaak de oorzaak hiervan. Volgens de gemeente zijn de uitkomsten geheel volgens verwachting: "De incidenten verplaatsen zich van de trein naar het station waar ze voor NS-medewerkers beter beheersbaar zijn."

Wel is het volgens de evaluatie lastig te bepalen welke effecten precies aan de sluiting van de poortjes kunnen worden toegeschreven. "Veranderingen in het controleregime van de conducteur of de inzet van veiligheidsmedewerkers op het station hebben ook effecten op het aantal agressiemeldingen."

Ook opstoppingen voor de poortjes in de ochtendspits, voornamelijk bij de Arriva-poortjes zijn omhooggegaan sinds de sluiting in juni. Extra aanduidingen boven de poortjes om reizigers sneller naar het juiste poortje te krijgen blijken nauwelijks effect te hebben. Om de drukte te spreiden heeft de NS daarom besloten NS-poortjes om te zetten in Arriva-incheckpoortjes, zowel in de tunnel als op het stationsplein. Met de komst van het station in Stadshagen eind 2017 zal ook Syntus een plek moeten krijgen. De NS is van plan om twee van de drie vervoerders straks in een poortje samen te voegen.