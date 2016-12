Nederland koopt massaal een droom van 30 euro

Vanaf de geboorte (‘’Ja het is een gezonde baby van 3500 gram’’) draait ons hele leven om cijfers, meer dan we ons realiseren. Aan het eind van elk jaar neemt dat toe. We tellen af naar middernacht, om ons in een nieuw jaar met een ander eindcijfer te storten. Ondertussen werpen we een blik op ons staatslot om te zien of we wel het winnende nummer hebben.

Bij veel (echt)paren ging het de afgelopen week namelijk weer zo: ,,We kopen toch geen staatslot hè, want we winnen toch nooit iets.’’. Waarop de ander zegt: ,,Ja, maar als we geen lot kopen, weten we zéker dat we niet winnen’’. Met als gevolg dat ook dit jaar weer zo’n 5 miljoen Nederlanders een oudejaarslot kopen.

Volgens de Staatsloterij, waarvoor deze trekking met een omzet van 137 miljoen euro (cijfers 2015), de grootste van het jaar is, is het oudejaarslot inmiddels een vast onderdeel van de oud- en nieuwviering van Nederlanders geworden. ,,En we geven er zelfs meer geld aan uit dan aan oliebollen en vuurwerk bij elkaar’’, zegt Sander van de Vooren namens de loterij. Vorig jaar staken we namelijk voor 65 miljoen euro aan vuurwerk af en kochten voor 54 miljoen euro aan oliebollen.

Grapjes

Volgens Van de Vooren realiseren deelnemers zich wel dat de kans op de hoofdprijs klein is, maar is het het dagdromen dat ze laat besluiten mee te doen. ,,Een deel van de spanning is het fantaseren over wat je zou kunnen doen als je 30 miljoen euro wint. En de grapjes die er over gemaakt worden op het werk als: Nou, dit was mijn laatste werkdag, tot ziens hè, want zaterdag is de trekking van de staatsloterij. Het gaat om het idee dat je kúnt winnen’’.

Meer opwinding

Bij die droom om misschien miljonair te worden is het volgens de loterij belangrijk dat er een imposante prijs te winnen is. ,,We horen wel vaker van mensen ‘Waarom niet meerdere prijzen van 1 mijoen in plaats van 30 miljoen ineens?’ Maar we hebben ook het miljoenenspel in ons aanbod, waarbij de hoofdprijs altijd 1 miljoen euro is. Het blijkt dat dat toch niet voor zo’n opwinding zorgt bij de deelnemers als een prijs van 30 miljoen’’.

Laatste moment

Veel mensen wachten tot het laatste moment om hun Oudejaarslot te kopen. Op 31 december worden ruim 600.000 Oudejaarsloten verkocht. Per minuut gaan er op deze dag ruim 1200 lotnummers over de toonbank. De piek ligt tussen 14:00 en 15:00 uur. Vorig jaar werden er in dit uur 90 duizend lotnummers verkocht. ,,Een dergelijke omzet is zeker ook interessant voor de verkooppunten, want zij krijgen een provisie per lot’’. Om hoeveel geld het gaat wil Van de Vooren niet zeggen. ,,De verkoopprovisie verschilt per winkelketen. Dat is bijvoorbeeld afhankelijk van het promotiemateriaal dat wij verstrekken, maar het is zeker een interessant product om te verkopen’’.

15 miljoen in Zwolle

Uit een kaartje in het jaaroverzicht van de Staatsloterij blijkt dat in 2015 na Noord-Holland de meeste prijzen vielen in Overijssel en Gelderland. In Zwolle kon in januari 15 miljoen euro uitgekeerd worden aan een hoofdprijswinnaar die een half lot had gekocht. Wie zwicht voor de (minieme) kans om 2017 in te gaan met 30 miljoen euro op de bankrekening kan wellicht rekening houden met de volgende statistieken: Het meest gekozen eindcijfer is ‘7’, gevolgd door ‘3’ en ‘8’. Minst populair is de ‘0’.