Om hulp schreeuwende man auto in geduwd in Zwolle

Een man, tussen de 20 en 24 jaar oud, sprak gisteravond de ooggetuige aan in de Van Schaikstraat in Zwolle. Buiten adem vroeg de man om hulp, volgens de ooggetuige. Enkele seconden later reed een donkere stationwagen de Van Schaikstraat in. Vlakbij het tweetal. Een man stapte uit, liep op de twintiger af en duwde hem met kracht de auto in, terwijl het (mogelijke) slachtoffer om hulp riep. Met hoge snelheid reed de auto vervolgens weg in de richting van de Schermerhornstraat.

Buurtonderzoek

Het verhaal van de ooggetuige was aanleiding voor verder onderzoek. De politie startte vandaag een buurtonderzoek om hulp van de buurtbewoners in te schakelen. De politie is met name op zoek naar personen die meer weten over het incident. De informatie kan gaan over de donkere auto, het mogelijke slachtoffer en over de inzittenden van de auto. Het kan ook zijn dat iemand wordt gemist of zonder reden afwezig is.

Signalement

Het mogelijke slachtoffer is tussen de 20 en 24 jaar uit, is 1.80 meter lang en heeft een slank postuur. Hij heeft een licht getinte huid. Zijn haar is aan de zijkanten opgeschoren en hij heeft een scheiding in het midden.. Op het moment van het incident droeg hij een blauwe joggingbroek en een donkerkleurige jas.

Een van de daders heeft een dik postuur met een licht getinte huid en is ongeveer 1.85 meter lang. Hij is ongeveer 26 jaar oud en droeg een donkere jas met capuchon op het moment van de mogelijke ontvoering. De andere dader is te herkennen aan een licht getint uiterlijk, kort geschoren haar en een zwarte jas.

Iets gezien of gehoord? Bel dan de politie.