Ontsnapte toekan is weer terecht

ZWOLLE - De toekan die dit weekend spoorloos was, is weer boven water. Het beestje is in goede handen. Dat meldt de politie Zwolle.

,,Zojuist zijn wij geïnformeerd door stichting Amivedi, met de mededeling dat de Toekan terecht is,'' deelt de Zwolse politie mee. Deze stichting is gisteren gebeld door de houder van de Toekan. Deze houder had een zeer aannemelijke verklaring waarom zij de vogel gisteren hadden meegenomen.



Vogelmarkt

Tijdens de Zwolse Vogelmarkt in De IJsselhallen slaagde een toekan erin om te ontsnappen uit de hal waar 7.200 vogelliefhebbers uit heel Europa zich vergaapten aan de 15.000 aanwezige vogels. De toekan zocht zijn toevlucht in een nest, hoog in een boom langs de Kamperweg, vlak buiten de ingang dat was gebouwd door een inheemse vogelsoort. Een toeschouwende kenner meende te zien dat het om een vrij zeldzame toekan ging die ongeveer vierduizend euro waard moest zijn. De eigenwijze vogel weigerde uit de boom te komen, waarna de brandweer eraan te pas kwam om het beest uit de boom te halen. Eenmaal beneden, overhandigden een brandweerman de vogel aan iemand waarvan hij dacht dat hij de eigenaar was. Dat bleek wellicht niet het geval, want toen de man met de vogel onder zijn arm was vertrokken in een auto met buitenlands kenteken, meldde iemand anders zich als eigenaar.



Chip

De politie vertelt verder dat zij met alle partijen contact gehad hebben om het verhaal te controleren. De toekan is gechipt. De echte Toekan-eigenaar kan met de juiste papieren zijn vogel af halen bij de houder. Maandag zal de zaak verder afgehandeld worden