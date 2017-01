article

1.6857517

ZWOLLE - De kritiek op de komst van een foodcourt met Burger King, KFC, Subway en La Place langs de A28 in Zwolle zwelt aan, maar projectontwikkelaar Jan Westerik van Reggestede Invest is glashelder: ,,We gaan geen concessies doen."

Ontwikkelaar foodcourt Zwolle wil geen concessies doen

ZWOLLE - De kritiek op de komst van een foodcourt met Burger King, KFC, Subway en La Place langs de A28 in Zwolle zwelt aan, maar projectontwikkelaar Jan Westerik van Reggestede Invest is glashelder: ,,We gaan geen concessies doen."

http://www.destentor.nl/regio/zwolle/ontwikkelaar-foodcourt-zwolle-wil-geen-concessies-doen-1.6857517

http://www.destentor.nl/polopoly_fs/1.4923881.1485432139!image/image-4923881.jpg

Zwolle,Gezondheid,Economie,top

Zwolle