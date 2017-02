article

ZWOLLE – Van alle provincies in Nederland heeft Overijssel de afgelopen tien jaar verreweg het meeste meebetaald aan het oplossen van infrastructurele knelpunten. In totaal werd er 415 miljoen euro geïnvesteerd. Daarvan nam Overijssel 315 miljoen voor eigen rekening. Dat is 76 procent van het totaal. Geen provincie komt bij dit percentage in de buurt. Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van infrastructuur en milieu over de periode 2006-2015.

Overijssel betaalt meest aan infra

