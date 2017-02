Overijssel praat mee over Lelystad Airport

LELYSTAD - De provincie Overijssel schuift voortaan aan bij het overleg over de vernieuwing van Lelystad Airport. De extra zetel komt beschikbaar op verzoek van Gelderland.

Gelderland vertegenwoordigde tot nu ook de belangen van Overijssel aan de zogeheten Alderstafel, het overlegorgaan voor bewoners, bestuurders en luchtvaartsector. Vanwege de groeiende zorgen - zeker in Overijssel - over overlast door vliegverkeer van en naar Lelystad wil Gelderland nu dat de buurprovincie aanschuift.

Aanvliegroutes

Gedeputeerde Bert Boerman van Overijssel schuift vrijdag al aan tijdens een extra overleg over de groeiende onrust over de aanvliegroutes die bestaat in steden en streken als Zwolle, Kampen, Vechtdal en Salland.

Wethouder Ruud van Leeuwen van Dalfsen is blij dat Overijssel aanschuift. Hij stelt dat Gelderland onvoldoende de belangen van Overijssel heeft verdedigd in de discussie over de aanvliegroutes van Lelystad Airport.

Overleg

Gelderland herkent zich niet in de kritiek uit Dalfsen. Volgens de woordvoerder van gedeputeerde Meijers is voorafgaand aan alle bijeenkomsten steeds overleg geweest en zijn beide provincies gezamenlijk opgetrokken.

Grote zorg

Gedeputeerde Boerman van Overijssel vindt niet dat zijn provincie voorheen slecht is vertegenwoordigd. De gedeputeerde wil vrijdag zijn grote zorg uiten over de route van vliegtuigen die ‘in de wacht staan’. Vrees in Overijssel is dat die wachtende toestellen lager dan 6.000 voet, zo’n 1.800 meter, gaan vliegen. ,,Wat ons betreft is 6.000 voet acceptabel, maar of die hoogte gehaald wordt is onduidelijk”, zegt Boerman.

Uitzondering

Afgelopen week liet staatssecretaris Dijksma nog doorschemeren dat vliegtuigen alleen bij hoge uitzondering lager dan 6.000 voet over Overijssel gaan. Wethouder Van Leeuwen is niet gerustgesteld. ,,Wat is uitzonderlijk? Wij willen de routes verder omhoog, naar minimaal 2.700 meter of 9.000 voet.’’ Hij ziet voldoende tijd om het alternatief te verwezenlijken. ,,Dat de opening van de luchthaven met een jaar is uitgesteld, tot april 2019, komt ons goed uit.’’