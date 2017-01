Politiek blijft uiterst kritisch op plan foodcourt Zwolle

ZWOLLE - De Zwolse politici zijn nog niet overtuigd van het plan voor een foodcourt (Burger King, KFC, Subway en La Place) met een 40 meter hoge attentiemast langs de A28 in Zwolle. Met name de geplande reclamemast en vrees voor verkeersopstoppingen op de Ceintuurbaan zorgen voor twijfel. Dit bleek maandagavond tijdens een debat over het foodcourt.

Waar buurtbewoners en McDonald’s-eigenaar Sjoerd-Jan Feenstra tegenover raadsleden nogmaals hun ongenoegen uitten over het plan van projectontwikkelaar Reggestede Invest, liet diens directeur Jan Westerik nog maar eens weten dat alles onderzocht is en aan alle voorwaarden wordt voldaan. Over de plek en hoogte van de attentiemast is volgens hem niet te onderhandelen. Veel politieke partijen voelen echter mee met tientallen bewoners uit de wijk Aa-landen, aan de andere kant van de snelweg. Deze groep wil een kleinere mast op een andere plek. Ook het verwachte extra verkeer op de nu al drukke Ceintuurbaan, de belangrijkste toegangsweg naar het foodcourt aan de Oude Meppelerweg, blijft een heet hangijzer.

Café Vrolijkheid

De Zwolse gemeenteraad besluit 13 februari of de noodzakelijke bestemmingsplanwijziging er komt. Gaat een meerderheid akkoord, dan kan de ontwikkeling van het foodcourt op de plek van voormalig café De Vrolijkheid doorgaan. De kans is dan echter groot dat tegenstanders een gang naar de bestuursrechter maken om er toch een stokje voor te steken.

Geen bijval

Van GroenLinks hoeft Reggestede in ieder geval geen medewerking te verwachten. De oppositiepartij vindt extra fastfood in de stad maar niks. D66’er Claudia van Bruggen liet weten nog niet overtuigd te zijn en ook medecoalitiepartij VVD uitte zorgen over het verkeer. Grootste partij ChristenUnie toonde zich nog het mildst voor het plan waar het college van burgemeester en wethouders goedkeuring voor vraagt. De laatste coalitiepartij, PvdA, vroeg zich af waarom het voorstel volgens wethouder Ed Anker nu wel rijp is voor besluitvorming. Een halfjaar geleden werd het plan onder druk teruggetrokken. Onderzoeken die daarna gedaan zijn tonen volgens het college aan dat het foodcourt er kan komen. Ook vanuit de oppositie kwam maandagavond geen massale bijval voor het plan. Veel partijen lieten weten niet principieel tegen het foodcourt te zijn, maar vooral moeite te hebben met onderdelen uit het voorstel, zoals de mast en de verkeerssituatie.