Poll | Wat is de beste oplossing voor het verkeersprobleem?

APELDOORN/ZWOLLE - Provinciesteden als Zwolle, Deventer, Apeldoorn, Zutphen, Kampen en Harderwijk slibben dicht als er geen nieuwe tegenmaatregelen komen. Er staan in 2021 dubbel zoveel files, blijkt uit een analyse van het kennisplatform CROW Verkeer en Vervoer. Wat zou de beste oplossing zijn voor dit probleem?

Nu al doet de helft van de vertraging zich voor in de steden, tegen eenderde op de snelweg. Het verkeer in de steden kan niet lekker doorstromen vanwege de vele kruispunten en rotondes. “Op een kruispunt passeert er een kwart minder verkeer dan op een doorgaande weg. Die zijn dus heel bepalend. Je komt er vaak niet in een keer door, waardoor de file soms terugslaat naar het kruispunt ervoor. Daardoor komt alles vast te staan”, legt projectleider Hans Voerknecht van het CROW uit.

Volgens Voerknecht moet er niet worden gedacht in grote, ingrijpende oplossingen maar in een breed scala van kleinere, slimme initiatieven. Dit zijn 8 mogelijke oplossingen voor het verkeersprobleem:

De fiets

Op afstanden tot 10 kilometer is de fiets vaak sneller dan de auto. Het rijwiel is ook prima geschikt als voor- en natransport in combinatie met andere (openbare) vervoersvormen. Dat vereist wel voorzieningen als goede fietspaden in de stad en tussen de kernen en voldoende fietsparkeerplaatsen.

Flexibele werkplekken

“Stimuleer thuis werken of stel kantoorruimte beschikbaar nabij stations”, adviseert projectleider Voerknecht van het CROW. Ook voordelig voor bedrijven. “Veel kantoren zijn nu op maandag en dinsdag vol bezet en staan de rest van de week grotendeels leeg. Als je deze pieken zou kunnen mijden heb je ook nog eens minder vastgoed nodig.”

Beloon ander reisgedrag

“Het voor de forens nog financieel aantrekkelijk om met de auto te gaan. Ze hebben vaak een gratis parkeerplek en krijgen een reiskostenvergoeding van hun werkgever. Gemiddeld geven bedrijven per medewerker 3.400 euro per jaar uit voor autogebruik. Het bedrijfsleven zou hier op kunnen besparen en het voordeel kunnen delen met de werknemer. Het academisch ziekenhuis in Maastricht vergoedt voor de auto nog maar 8 cent per kilometer en voor andere vervoersvormen 19 cent. Dat biedt een stimulans om te veranderen.”

Maak gecombineerd vervoer makkelijker

”Je moet gecombineerde vervoersvormen zodanig aanbieden dat ze voor de reiziger makkelijk te boeken en te betalen zijn. Mobiliteit als service. Een kaartje voor verschillende vormen van vervoer in een reistraject.” Openbaar vervoer hoeft volgens Voerknecht niet van deur tot deur. “Regel goed en snel OV op de hoofdroutes en gebruik andere vormen voor voor- en natransport. De Randstadrail is op die manier een succes geworden.”

Slimmere ruimtelijke ordening

“Breng functies die veel publiek trekken dicht bij ov-knooppunten.”

Bevorder carpoolen

“Recent onderzoek toont aan dat autodelers 15 tot 20 procent minder autokilometers maken”, aldus het CROW in zijn deze maand verschenen rapport “Meer bereiken met brede blik”. Twintig procent van de Nederlanders staat er positief tegenover. Als de helft daarvan zou gaan autodelen leidt dat tot 2 procent minder autokilometers. En het scheelt ook nog eens parkeerplaatsen.

Automatische voertuigen

”Een game changer”, denkt het CROW. In de zelfrijdende auto kun je werken, de maximum snelheid kan omhoog, de wegen kunnen beter worden benut doordat ze dicht op elkaar kunnen rijden, de verkeersveiligheid is er mee gediend en er is minder parkeerruimte in de stad nodig. De auto kan iets anders gaan doen of zichzelf buiten de stad parkeren. Een merkbaar effect wordt overigens pas verwacht als meer dan 40 procent van de auto’s zelfrijdend is.

Verbeter de “last mile”

Pakketbezorgers moeten vaak twee of drie keer langskomen voordat het pakje kan worden afgeleverd. En als het er eenmaal is gaat zo’n 50 procent retour. In menige straat rijdt het af en aan met busjes van verschillende koeriersbedrijven. De enorme groei van e-commerce maakt optimaliseren van de ‘last mile’ volgens het CROW nodig om het allemaal efficiënter en duurzamer te maken. Drones bieden daarbij grote voordelen: sneller, tot 5 keer goedkoper en heel schoon.