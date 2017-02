Rotondespecialist wint 'race' om rotonde-adoptie

ZWOLLE - De Rotondespecialist uit Zeist 'adopteert' vanaf 1 maart structureel acht rotondes in Zwolle die ze zelf gaan inrichten én onderhouden. Dat is een voortzetting van de proef die de gemeente Zwolle sinds 2012 hield met het adopteren van rotondes. In de toekomst volgen mogelijk meer rotondes dat pad.

In 2012 waren de acht rotondes onder de hoede van Rotondereclame.nl, maar die gaf eind vorig jaar aan in financiële problemen te verkeren en daardoor niet meer in staat te zijn de rotondes te onderhouden. Het contract met dat bedrijf houdt 1 maart op, waarna Rotondespecialist het overneemt. In ruil voor het adopteren mag het bedrijf een reclamebord op de rotonde plaatsen. In andere gemeenten deed Rotondespecialist zaken met andere bedrijven per rotonde en met lokale hoveniers voor de inrichting. Die mag alleen bestaan uit beplanting, water en verharding en moet passen in de omgeving.

Regels

Ook de reclame-uitingen moeten voldoen aan eisen, aldus gemeentewoordvoerder Karin Obdeijn. Ze somt op:

De reclameborden mogen alleen staan in de aanrijrichting van de vier wegen die op de rotonde uitkomen

Het bord mag niet groter zijn dan 40 bij 60 centimeter.

Ze mogen niet verlicht worden of worden voorzien van fluorescerende of reflecterende materialen.

De opdruk mag alleen de bedrijfsnaam, website, telefoonnummer, logo of bedrijfsslogan bevatten met eventueel een verwijzing naar beheer en onderhoud van de rotonde.

De reclame-uiting mag niet aanstootgevend zijn

Er mag geen connectie worden gelegd met tabak of alcohol of 'andere zaken die in strijd zijn met de openbare orde of goede zeden'."

Levert geld op

Aan die adoptie zijn overigens wel kosten verbonden voor het bedrijf, maar hoeveel die bedragen is 'geheim'. De gemeente beroept zich daarbij op het financieel belang van de gemeente en 'het voorkomen van onevenredige benadeling'. Het levert de gemeente Zwolle echter wel geld op dat terugvloeit naar het beheer van de openbare ruimte. "Bovendien bespaart de gemeente er de onderhoudskosten mee uit", aldus het college van B en W in een raadsvoorstel. "De bedrijven zijn verantwoordelijk voor het onderhoud. Daarnaast helpt het de openbare ruimte afwisselender, mooier en verzorgder te maken."

10

In totaal zijn er 10 rotondes geadopteerd in Zwolle. De acht die nu in andere bedrijfshanden overgaan zijn:

Mastenbroekerallee / Drapenierlaan; Mastenbroekerallee /Klokkengieterlaan: Mastenbroekerallee / Werkerlaan; Mastenbroekerallee / Milligerlaan; Frankhuizerallee / Erfwal; Frankhuizerallee / Bastionstraat; Nieuwleusenerdijk / Steinfurtstraat /Ravenburgstraat; Schuttevaerkade.

Naast deze acht is de rotonde aan de Wijheseweg geadopteerd door Tuinland (en ingericht door Harry Pierik) en de rotonde aan de Stadshagenallee wordt onderhouden door Akwaak Concepten. De contracten van die bedrijven lopen nog tot 2018.

Nóg 15

Zwolle heeft daarnaast nog 15 rotondes, waaronder die aan het Stationsplein. Waarom worden die niet uitbesteed? "Het was in eerste instantie een proef, die wilden we niet meteen overal doen. De rotondes buiten de proef liggen op zeer beeldbepalende plekken, waar we vooralsnog graag zelf de regie houden over de inrichting. We gaan dit jaar wel bekijken of zich eventueel nog meer rotondes voor adoptie lenen."