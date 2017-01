Rustige jaarwisseling in Zwolle

ZWOLLE - De jaarwisseling in Zwolle is relatief rustig verlopen. De gemeente kreeg acht meldingen van vuurwerkoverlast binnen op een daarvoor speciaal opengesteld telefoonnummer.

De klachten gingen vaak over carbidschieten op plekken waar het niet was toegestaan. Dat gebeurde in Stadshagen, Westenholte en Zwolle-Zuid. Op een van de dertien aangewezen 'carbidlocaties' in de stad werd met melkbusdeksels geschoten en dat was verboden. Een controleur deelde daar ballen uit om mee te schieten. Ook was een te groot vat in gebruik van meer dan veertig liter.

De brandweer rukte tijdens de jaarwisseling uit voor veel kleine containerbrandjes. In Zwolle-Zuid ging tuinmeubilair in vlammen op.

In Isala kwamen 8 vuurwerkslachtoffers binnen, waarvan er twee jonger dan 15 jaar waren. Vorig jaar had de Spoedeisende hulp met 14 vuurwerkslachtoffers te maken. De afdeling had dit jaar de handen vol aan mensen die overmatig veel alcohol hadden gedronken. Bij negen personen werd alcoholvergiftiging vastgesteld.