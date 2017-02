Slechts 1 op 3 geweldsslachtoffers kent Schadefonds

ZWOLLE - Slechts 1 op de 3 slachtoffers van geweldsmisdrijven in Overijssel doet een beroep op het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Dat meldt het Schadefonds dat op 22 februari, Europese dag van het Slachtoffer, extra aandacht vraagt voor deze mogelijkheid.

Het Schadefonds is er voor slachtoffers en nabestaanden van allerlei vormen van opzettelijke geweldsmisdrijven. Of het nu gaat om seksueel geweld, diefstal met geweld, bedreiging met een wapen, mishandeling of stalking. Ook als er geen dader is aangehouden of veroordeeld, kan het Schadefonds een financiële tegemoetkoming geven. Uit onderzoek blijkt dat slachtoffers door de combinatie van een luisterend oor en de financiële tegemoetkoming de traumatische ervaring eerder en beter kunnen verwerken.