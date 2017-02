article

Staatsbosbeheer plant fors minder essen in de Nederlandse bossen. Reden is de essentaksterfte. Die grijpt in Nederland in een rap om zich heen en velt tienduizenden bomen.

Staatsbosbeheer neemt maatregelen tegen essentaksterfte

