Stroomstoring in Zwolle opgelost

ZWOLLE - In totaal 580 huishoudens waren vrijdag getroffen door een stroomstoring. Om 11:17 u kon Enexis melden dat de storing was opgelost.

De getroffen huishoudens en bedrijven waren te vinden in de Zwolse wijk Assendorp en rond de Vechtstraat.

De storing begon rond 06:00 in het gebied van de Vechtstraat. Later op de morgen (9:14 u.) werd er ook melding gemaakt van een storing ter hoogte van de Westerlaan. De storing werd volgens Enexis-woordvoerder Jan Bakker veroorzaakt door graafschade. Daarbij zijn meerdere kabels kapot gegaan. ,,Een van de kabels loopt door, zodat er een storing is in Assendorp en ten noorden van het centrum''.

Jumbo-supermarkt

Als gevolg van de storing is de Jumbo-supermarkt bij de IJsselhallen is al anderhalf uur lang op slot. Verbaasde klanten lopen tegen dichte deur aan. Ook bij de Rabo-bank aan de Willemskade zijn er flinke problemen. Alle systemen liggen er uit. 'We kunnen niks'. Medewerkers zijn naar huis gestuurd om thuis te werken en afspraken werden afgezegd. ,,Maar de sfeer is goed'', zegt woordvoerder Tanja Geurtse. ''Dit soort dingen brengt toch saamhorigheid los.'