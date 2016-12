article

ZWOLLE - Vrijdagochtend is een aanhanger geladen met houten onderdelen gekanteld en daarna tot stilstand gekomen in de middenberm bij de oprit naar de A28 in Zwolle. Het gaat om de oprit vanuit Hessenpoort in de richting van centrum Zwolle.

Video | Aanhanger vol met hout gekanteld bij oprit A28 in Zwolle

