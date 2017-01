Video | Bever sinds 180 jaar terug in Zwolle

ZWOLLE - Beverburchten vlakbij de dijk langs de IJssel kunnen de dijken in gevaar brengen. Waterschap Drents Overijsselse Delta en Landschap Overijssel doen er alles aan dat te voorkomen.

Een burcht, gemaakt van een grote berg takken, staat op zo’n acht meter afstand van de dijk aan het Beekmanpad in Zwolle-Zuid. Het is het hol van een bever. En die bever zou zich zomaar nog op deze locatie kunnen bevinden, bewijzen een wak in het ijs en een aangevreten boom aan de overkant van de kolk naast de IJssel.

Tweede burcht

Nadat het waterschap een tijdje geleden een burcht ontdekte langs de oevers van de IJssel vlakbij de IJsselcentrale, is dit de tweede burcht die in korte tijd vlakbij een dijk wordt ontdekt. Zo’n burcht kan gevaarlijk zijn, stelt Waterschap Drents Overijsselse Delta. “Als een bever in de dijken gaat graven, dan verslapt de dijk en bij hoogwater is de dijk dan minder sterkt”, legt dijkbeheerder Johan Elshof uit.

Dat er in korte tijd twee beverburchten worden gesignaleerd vlakbij de IJssel, betekent dat de bever weer volop is teruggekeerd in het IJssellandschap, nadat hij in 1826 uitstierf. “Al in 2005 kwamen hier de eerste bevers terug, nadat ze op andere plekken in Nederland waren uitgezet. Nu zie je dat er steeds meer zijn, dat is natuurlijk mooi”, vindt Robert Pater. Hij is adviseur natuur- en landschapsbeheer bij Landschap Overijssel en provinciaal coördinator van de bever- en otterwerkgroep.

Laag water

Nu het water in de IJssel relatief laag staat, kan de bever niet zo veel kwaad. “Als het water steeds meer gaat stijgen, dan zou het kunnen dat de bever zich gaat verplaatsen richting de dijk en daar gaten graaft.” Dat kan de dijk, die Zwolle beschermt tegen wateroverlast, in gevaar brengen. “Onder het gras van de dijken zit een soort kleilaag, als schild. Als de bever daardoorheen graaft, dan komt het water bij een hoge stand tegen de zandlaag van de dijk aan. Dat maakt de dijk kwetsbaar”, licht dijkbeheerder Elshof toe. Op dit moment is dat nog niet aan de orde. “Deze burcht ligt op een veilige afstand van de dijk.”

Het kan zijn dat de video niet goed toont in de app of op de tablet. Klik dan hier.