Video | Beweegbare paaltjes bron van menselijk leed

ZWOLLE - Honderden mensen botsen jaarlijks op een poller: een beweegbaar paaltje dat moet voorkomen dat jan en alleman een gebied in rijdt waar alleen bestemmingsverkeer mag komen. De 62-jarige Angelique Geijer botste afgelopen zomer in Zwolle op zo’n poller, die net weer uit de grond omhoog kwam. Ze liep blijvend letsel op en pleit nu voor het afschaffen van ‘die krengen’.

Consumentenprogramma Kassa zocht uit dat de pollerongelukken de afgelopen jaren voor miljoenen euro’s aan schade zorgden. En dat is enkel de schade aan de paaltjes zelf.

Geijer reed in augustus op haar snorfiets de Zwolse binnenstad uit, toen op de Kerkstraat een poller omhoog kwam. Die was in de grond gezakt om een taxi te laten passeren. Het gevaarte was slechts een paar centimeter omhoog, maar dat was voldoende om Geijer te lanceren. „Zelf weet ik er echt helemaal niets meer van. Kijk, daar ben ik schijnbaar terechtgekomen”, wijst ze op een paar meter voorbij de beweegbare wegafsluiting.

Hersenkneuzing

Geijer landde op haar gezicht. Getuigen vroegen zich af of ze het zou overleven, vooral vanwege de enorme plas bloed die ontstond. De Zwolse belandde in het ziekenhuis en moest wekenlang revalideren. „Een hersenkneuzing, een gebroken neus, gebroken oogkassen, een sleutelbeenfractuur en gebroken ribben”, somt ze haar letsel op. „En vooral pijn. Heel veel pijn.”

Natuurlijk heb je als weggebruiker zelf goed op te letten, maar volgens Angelique Geijer is dat in het geval van de pollers niet relevant. ,,Je kijkt altijd voor je uit op de weg. De poller is op dat moment naar beneden. Op het moment dat jij ter hoogte van die poller bent, is je blik al meters verderop. Dan merk je niet dat het kreng alweer omhoog komt”, moppert de Zwolse.

Geijer is nog steeds herstellende en weet al dat ze de rest van haar leven sneller vermoeid zal zijn. Naast alle medische kosten zit ze ook met de inkomstenderving: door het lange herstel heeft ze haar werk als gastouder niet kunnen doen. ,,En daar draai ik helemaal zelf voor op.”

'goed nieuws'

Haar advocaat is nog in de slag met de verzekeraar van de gemeente Zwolle. Verantwoordelijk wethouder Filip van As wil niet op de kwestie reageren, zolang het juridisch geschil loopt. Wel kwam hij vorige maand met ‘goed nieuws’ voor Geijer en haar lotgenoten: de pollers blijven vanaf 1 februari een jaar lang in de grond. Een nieuw systeem scant in de tussentijd alle kentekens van passerende voertuigen. Mag je er eigenlijk niet langs, dan volgt na een paar waarschuwingen een boete.

Het is voor Geijer een pleister op de wond. ,,Het is een proef. Straks worden die pollers na dat jaar gewoon weer gebruikt. Ze moeten er helemaal mee stoppen!” Andere gemeenten in het land, zoals Alkmaar en Delft, ruilden de paaltjes al permanent voor de kentekenherkenning.