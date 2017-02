Video | Dit moet een brandweervrouw in 19 minuten doen

ZWOLLE – Er is nog geen vlammenzee aan te pas gekomen en toch loopt de 'brandweervrouw' te baden in het zweet. ,,Diep respect voor de mannen en vrouwen die dit doen’’, zegt verslaggeefster Harmke de Vries, nadat zij het uithoudingsparcours van de regionale brandweer in Zwolle netjes in 17 minuten heeft afgelegd. Twee minuten onder de maximale tijd. Zij ondergaat een deel van de test die 103 brandweervrijwilligers later deze maand ook moeten afleggen.

,,Nog tien keer!’’, zegt Joost Mater, de baanbegeleider van het traject dat in een loods achter de brandweerkazerne in Zwolle is aangelegd. Een keer 20 kilo optillen is nog te doen, maar tientallen keren achter elkaar, dat hakt er wel in. Zeker als je in vol tenue met een helm op en een fles perslucht op je rug aan het werk bent. Het kan zijn dat de video niet goed toont in de app of op de tablet. Klik dan hier.

Maar er is meer: sjorren met een ‘lichaam’ van 80 kilo, met twee loeizware brandweerslangen lopen (en ze netjes uitrollen), een deur inslaan met een beukhamer, over een hek klimmen met je bepakking, een ladder drie keer na elkaar op en neer, zeven virtuele verdiepingen op sjouwen op een speciale machine. En dat allemaal deels met een mondkapje op, zodat je minder zuurstof binnenkrijgt, waardoor het werken in rook en met een zuurstofmasker gesimuleerd wordt.

Grootste deel valt af

Opleidingsbegeleider Diederik Markvoort van de Veiligheidsregio IJsselland, waar de brandweerkorpsen van Zwolle, Deventer en negen andere gemeenten hier in de buurt onder vallen, geeft toe dat de test best zwaar is. ,,Van de 103 vrijwilligers die zich nu gemeld hebben verwacht ik dat er uiteindelijk zo’n 40 overblijven. De rest valt af. Meestal overigens niet vanwege fysieke kwaliteiten, maar eerder omdat mensen een verkeerd beeld hebben van wat er voor nodig is om vrijwilliger bij ons te worden. Omdat ze ‘alleen ’s avonds en in het weekend’ kunnen. Zo werkt dat natuurlijk niet bij de brandweer. Misschien dat hun baas het niet goed vindt dat ze zomaar op elk willekeurig moment vertrekken om te gaan blussen. Of omdat ze te ver van een kazerne wonen. We verwachten wel dat mensen in drie minuten bij hun kazerne kunnen zijn’’.

Altijd mensen nodig