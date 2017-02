Video | Een goede heftruckchauffeur? Minder macho!

ZWOLLE - Jaarlijks gebeuren ongeveer 1.700 ongevallen met heftrucks. Het gaat voornamelijk om aanrijdingen met lopende collega's, kantellende heftrucks of ongelukken doordat collega's op de vorken van de trucks meerijden. Daarom zijn de heftruckopleidingen belangrijk.

De heer in het verkeer is ook op de heftruck een vrouw. ,,Minder macho, die denkt niet: oh, dat doe ik wel even.'' Roy Groothuis (30) zegt het zonder aarzelen. De operationeel directeur van Blom Opleidingen uit Hengelo kijkt op de Zwolse praktijkleslocatie naar tien mannen die geconcentreerd vooruit en achteruit rijden met heftrucks. Mannen. Inderdaad: geen enkele vrouw. ,,Je ziet ze wel steeds meer'', zegt Groothuis. ,,Maar veel zijn het er niet.''



Ongevallen

Blom Opleidingen heeft 14 leslocaties in heel Nederland en leidde in 2016 19.000 mensen op. Het gaat om herhalingscursussen, lessen voor nieuwbakken chauffeurs en opleidingen op locatie bij bedrijven. Bij een derde van de cursussen ging het om mensen die zich het vak van heftruckchauffeur eigen willen maken. Vaardigheid is van groot belang, maken de cijfers duidelijk. Jaarlijks zijn heftrucks betrokken bij 1700 ongevallen (bron: Inspectie SZW). In 400 gevallen is het redelijk ernstig (bron: VeiligheidNL). In 'enkele gevallen' vallen er doden, meldt SZW.

Knieschot

'Veiligheid' is een belangrijk thema, ook op de Zwolse leslocatie. Op tijd pauze, want het werk is inspannend. Fysiek niet, mentaal wel. Een goede heftruckchauffeur heeft ogen in zijn achterhoofd. Een cursist manoeuvreert voorlangs instructeur Arjan Annink (59). Een loodzware bak met water op de vorken. ,,Dat kan niet'', wijst hij naar de bak. ,,Dat mag alleen de maffia, een knieschot.'' De vorken moeten lager, legt Annink uit. Groothuis: ,,Als je tegen een scheenbeen rijdt, dan is iemand een paar weken uit de roulatie. Tegen enkels of knieën: dan zit iemand maanden thuis.''

Foute gewoontes

Dat zijn van die dingen die elke heftruckchauffeur eigenlijk wel weet. Maar foute gewoontes slijten makkelijk in. Daarom zijn herhalingscursussen belangrijk, vindt Groothuis. ,,Als je ziet wat je er vaak nog uithalen... Mensen die vergeten goed te kijken als ze met een grote lading wegrijden. Je ziet het op de weg ook bij automobilisten. Weet iedereen de nieuwste verkeersregels?'' Groothuis verwacht dat het aantal nieuwe cursisten komende jaren toeneemt. De vraag is er, weet hij. Dinsdag publiceerde vakorganisatie Transport en Logistiek Nederland klinkende jaarcijfers over de groei binnen de sector.

Gedegen opleiding

Waar een automobilist verplicht is een rijbewijs te hebben, hoeft de heftruckchauffeur dat niet. Iedereen mag binnen een magazijn of voor het lossen van een vrachtwagen gewoon op zo'n ding springen. De Inspectie SZW eist alleen een 'gedegen opleiding'. Wat dat is? ,,Dat is de verantwoordelijkheid van een bedrijf zelf'', laat een woordvoerder van SZW weten. Het is aan de branche om te bepalen wat een 'goede opleiding' is. Komt de Inspectie langs na een ongeval, dan moet een bedrijf kunnen aantonen dat de heftruckchauffeur gedegen is opgeleid.

App gebruikers kunnen hier de video bekijken.