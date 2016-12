Video | Kerstzang voor patiënten Isala

ZWOLLE - Bijna honderd medewerkers van het Isala ziekenhuis in Zwolle sloten zich zaterdagmorgen om 6.00 uur aan bij de traditionele Kerstzang in het ziekenhuis. Ze gingen verschillende afdelingen langs en zongen een scala aan kerstliederen voor de patiënten.

Klassieke liederen als Stille Nacht, Heilige Nacht en De Herdertje lagen bij Nacht passeerden de revu. De zang werd daarbij begeleid door een blaasensemble op saxofoons en trompetten, waardoor een sonoor timbre door de gangen en zalen vloeide.

Janne Rorije-Veldkamp is patiënt en zichtbaar verblijd met de Kerstzang. "Ik vond het geweldig. Mijn kinderen heb ik ook altijd gestimuleerd om te zingen." Ze glundert. "Dit doet mij dan zo goed die blazers er ook bij en zulke leuke bekende muziek." Met één optreden nam Veldkamp echter geen genoegen: ondanks haar twee krukken schuifelde ze ook naar een tweede uitvoering. "Ik voel nu echt dat Christus is geboren."

Traditie

Ook voor Grace Teters is het niet makkelijk om mee te komen. Vorige week donderdag werd Teters ontslagen uit het Isala, maar ondanks dat ze nog in een rolstoel zit, wilde ze de Kerstzang niet missen. "We zitten samen in een koor", vertelt ze over de vriendinnen die haar voortduwen. "En we hebben al vaker meegedaan. Het is een traditie. Ik dacht: 'ik ga mijn krachten bundelen en deze traditie voortzetten." Belangrijk vindt ze dat: "De zieken kunnen niet naar de kerk. Ik doe dit zodat het licht ook mag schijnen in hun harten."

De rondgang begon in de centrale hal en liep vervolgens naar de afdelingen op V2, daarna naar - de vooral kritische afdelingen met onder andere de intensive care - V3 om uit te komen bij de afdelingen in V4. Tot slot bracht de muziekgroep een bezoek aan de Psychiatrisch Medische Unit.

Initiatiefneemster Gerda de Groot vertelt dat het zo vroeg moet omdat de patiënten vroeger al eerder wakker werden gemaakt: het is een traditie. "We willen echt de patiënten 's ochtends vroeg een mooie kerstgroet brengen."