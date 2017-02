Video | Moeders krijgen te weinig complimenten, waarom niet morgen?

APELDOORN / DEVENTER / ZWOLLE – Moeders krijgen te weinig complimenten voor alles wat ze doen. Dat leert een rondje vragen in de straat. Woensdag is het voor de 15e keer Nationale Complimentendag . ,,In Nederland lijkt het wel 364 dagen per jaar kritiekdag, dus waarom niet een keer stilstaan bij wat goed gaat’’, zegt initiatiefnemer Hans Poortvliet (53).

Poortvliet had ooit het idee dat zijn dag overbodig zou worden, maar het tegendeel blijkt waar. De man uit Aalsmeer, die sinds een half jaar een Bed & Breakfast in Spanje runt, heeft gemerkt dat zijn dag inmiddels internationale navolging heeft gekregen. In meer en meer landen wordt op 1 maart stilgestaan bij het uitdelen van complimenten aan elkaar.

Erkenning

,,Ieder mens heeft – al vanaf de babytijd – behoefte aan aandacht en erkenning. Iedereen herkent zich hierin. De mensen zijn moe van het elkaar vliegen afvangen en wijzen op wat iemand fout doet. Het is allemaal zo somber op dit moment.’’ Zowel in het dagelijks leven, de politiek als in het bedrijfsleven blijkt het moeilijk om elkaar – ‘zeker oog in oog’ – een compliment te geven, zegt Poortvliet.

,,In het bedrijfsleven worden mensen op allerlei cursussen gestuurd voor een betere samenwerking, maar zijn ze eenmaal terug op de werkvloer hebben ze niet het idee dat ze er toe doen. Het is weggegooid geld. Het moet niet alleen om targets gaan en uitsluitend in een beoordelingsgesprek zeggen wat je van iemand vindt. ‘Ze moeten blij zijn dat ze een baan hebben’, wordt dan gezegd. Maar als ze geen waardering krijgen zijn de beste mensen bij de eerste de beste gelegenheid weg’’.

Geen commercie

De initiatiefnemer bestrijdt elke poging van de commercie om munt uit zijn dag te slaan. ,,Het moet geen Vader- of Moederdag worden. Nu er in Amerika ook de World Compliment Day is blijkt daar bijvoorbeeld een bedrijf te zijn dat deze hele week vanwege World Compliment Day 30% korting geeft op een knoflookpers. Hoe verzinnen ze het! Als ik zoiets zie, dan mail ik ze direct en wijs ze er op dat de dag absoluut geen commerciële bedoelingen heeft. Het gaat immers om woorden in plaats van cadeau’s. Een compliment is gratis, de voorraad oneindig en het effect – mits oprecht gemeend – is onbetaalbaar’’.