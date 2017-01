Video | Slachtoffers strooptocht in Zwolle hopen op hulp

ZWOLLE - Drie middelgrote ronde kunststof tafels, elf kunststof tuinstoelen, een paal voor vogelvoer, een gieter, een regenmeter, een houten hekje en tuinkabouters in verschillende maten.

Het is slechts een greep uit de lijst van ruim veertig items die bewoners van woonzorgcentrum De Kievitsbloem hebben opgesteld naar aanleiding van de gebeurtenissen tijdens de jaarwisseling. Vandalen maakten toen een vreugdevuur langs de Keucheniusware. Om aan voldoende brandstof te komen, gingen ze op strooptocht langs de tuintjes en terrassen van het nabijgelegen woonzorgcentrum. Tot groot verdriet van de bewoners. Veelal is de schade niet verzekerd.

Bewoners hopen nu op hulp van derden. Er is een Facebookpagina geopend onder de titel 'inzamelingsactie woonzorgcentrum de Kievitsbloem'. "Wij willen graag deze bewoners helpen door (tweedehands) tuinmeubelen in te zamelen. Heb jij of ken jij mensen die kunnen helpen, laat het dan hier weten!", stelt buurtgenote en initiatiefneemster Nikki Westenberg. Dat kan via inzamelingkievitsbloem@gmail.com

De gemeente Zwolle vergoedt in elk geval geen schades aan particuliere eigendommen. Ook niet als het gaat om bushokjes, reclamezuilen, gevelverlichting aan winkels en dergelijke. Deze komen voor rekening van de eigenaren. Voor schades aan gemeentelijke gebouwen is de gemeente verzekerd. De schade waarvoor de gemeente niet verzekerd is, wordt vergoed uit de onderhoudsbudgetten.

In navolging van politie en justitie, geeft nu ook de gemeente Zwolle aan dat het verhalen van schade tijdens de jaarwisseling op de daders nauwelijks voorkomt.