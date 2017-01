Video | Sprintende studenten testen noodsituatie op station Zwolle

ZWOLLE – ,,3, 2, 1… rennen maar!” Het is een ongebruikelijk tafereel op station Zwolle bij de toegangspoortjes op het station. Zonder in- en uit te checken rennen en lopen 70 personen vrijdagochtend door de poortjes zodat de NS kan kijken hoeveel personen de toegangspoortjes kunnen passeren. Die aantallen kunnen gebruikt worden bij een noodsituatie.

Met een oranje hesje om de mouw moeten de proefpersonen op commando door de poortjes vlakbij het Kamperlijntje gaan. In normaal tempo of zo snel mogelijk. Via één poortje of meerdere poortjes. Verschillende varianten worden getest op het met sneeuw bedekte station. ,,Zolang we in beweging blijven komt het helemaal goed”, zegt Camiel Boeren. Hij is vanuit Utrecht samen met een vriendin naar Zwolle gekomen om een zakcentje te verdienen door twee uur de poortjes keer op keer door te lopen.

Noodsituaties

NS kijkt of de poortjes werken zoals ze verwachten. De veiligheidsdiensten bepalen binnen welke tijd een station ontruimt moet worden. ,,Bij mogelijke noodsituaties is het belangrijk om deze informatie te weten. Zo weten we hoe snel iedereen weg kan komen”, vertelt een zegsman van NS. ,,Het is een meting die van toepassing is op alle stations in Nederland.

Medewerkers van NS houden nauwkeurig bij hoe het onderzoek gaat. Het tafereel wordt gefilmd en de tijden en hoeveelheid personen die door de poortjes gaan worden bijgehouden. ,,Harder, harder, harder”, wordt er soms ter aanmoediging geroepen door het personeel. Misschien breken de proefpersonen wel een nieuw record.