Video | Strooien in spekglad Zwolle straks volledig automatisch

ZWOLLE - Een innovatie in gladheidsbestrijding moet het zout strooien in Zwolle vanaf februari nauwkeuriger, milieuvriendelijker en sneller maken. ROVA, dat deze taak voor de gemeente uitvoert, gaat zijn werkwijze automatiseren.

Medewerkers van ROVA, dat als hoofdtaak afvalverwerking heeft, gaan nu nog met een papieren plattegrond in hun wagen de weg op om de routes te strooien. Een achterhaalde werkwijze waar afgelopen jaren een alternatief voor gezocht is. „De huidige manier van werken vergroot de kans op fouten en de kennis zit voornamelijk in de hoofden van de chauffeurs en planners. Daar komt nog bij dat sommige wegen dubbel gestrooid worden, omdat ze in twee routes zitten”, somt ROVA-manager Wim Ekkelenkamp op.

Navigatieprogramma

In navolging van Rijkswaterstaat en gemeenten als Den Haag, Maastricht, Groningen en Almere stapt Zwolle over op een navigatieprogramma van het bedrijf Jewel. De strooiers krijgen een mobiel systeem in de auto dat niet alleen de route feilloos voor ze uitstippelt, ook het strooien gaat straks volledig automatisch. Waar ROVA-personeel nu nog zelf de strooimachine moet aanzetten en de breedte van de weg moet instellen om elk hoekje van het asfalt van zout te voorzien, kan de nieuwe software deze bediening volledig overnemen. Het werk van de strooiman of -vrouw wordt niet meer dan enkel de wagen besturen. Het navigatiesysteem is speciaal ontwikkelend voor strooiwagens. Zo krijgt de bestuurder bij een rotonde bijvoorbeeld de melding ‘rijdt de gehele rotonde.’ Ook gaat de machine pas aan als de strooiwagen op zijn route zit. Daarbuiten zout verspillen kan dus niet meer.

Minder hoofdroutes

Het digitaliseren van de strooiroutes heeft ervoor gezorgd dat het aantal hoofdroutes in Zwolle terug kan worden gebracht van tien naar negen. De fietspaden gaan van negen naar acht. Dit is voor een belangrijk deel te danken aan ROVA-chauffeur Bé Scherer, die alle routes naast elkaar gelegd heeft en de dubbelingen eruit haalde. Dit betekent dat er 120 kilometer minder gestrooid wordt en minder personeel nodig is bij een winterse uitruk.

In bos warmer

De omslag is een voorbode voor het dynamisch strooien waar ROVA voor de volgende winter aan werkt. Vorig seizoen heeft MeteoConsult in opdracht van Zwolle de temperaturen van de gemeentelijke wegen gemeten. Wat bleek, in dichtbevolkt of bebost gebied is de weg veel warmer dan in het buitengebied of nabij water. Waarom dan wel overal tegelijk en evenveel strooien? Daarom wordt volgend winterseizoen gewerkt met koude- en warmteroutes. Is in het buitengebied de temperatuur iets onder nul, dan is strooien in het centrum niet nodig. Op bepaalde plekken na, zoals gladde bruggetjes. Het gaat volgens Ekkelenkamp een zoutbesparing van zo’n 20 procent opleveren. Gemiddeld gaat er bij ROVA 15.000 ton per jaar door.

