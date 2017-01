Video | Verzet tegen foodcourt Zwolle houdt aan

ZWOLLE - De tegenstanders van het plan voor een foodcourt langs de A28 in Zwolle geven nog niet op. Ze vinden de reclamemast te hoog en vrezen voor een verkeerschaos en gezondheidsrisico's. Binnenkort besluit de politiek over de komst van het fastfoodbolwerk.

Aart Karssen, die aan de rand van de wijk Aa-landen aan de andere kant van de snelweg woont, verzet zich tegen het foodcourt van projectontwikkelaar Regestede Invest op de plek waar nu het vervallen pand van De Vrolijkheid staat. Ook buurman Fred Mensink sluit zich aan bij het verzet. Ze vertegenwoordigen samen 53 adressen in hun wijk. Waar die laatste zich vooral richt op gezondheids- en verkeersaspecten, zet Karssen in op de strijd tegen de reclamemast. Veertig meter hoog wordt die. Ze willen dat de mast op z'n minst verplaatst en verlaagd wordt, meer uit het zicht van hun woningen. Want, zo redeneren ze, de huidige veertig meter hoge McDonald's-zuil tast het idyllisch landschap waar ze op uitkijken al voldoende aan.

Op verzoek van de gemeenteraad werd besluitvorming over het bestemmingsplan vorig jaar uitgesteld. Er werd onder meer een verkeersonderzoek gedaan. Terwijl auto's voorbijrazen op de drukke Ceintuurbaan, schudt Karssen zijn hoofd. "Vijf procent extra verkeer door de komst van het foodcourt, wordt gesteld... De kruisingen lopen nu al vast. Ja, die brede Ceintuurbaan kan het wel aan, als het hier constant doorrijdt. Er wordt gerekend alsof er geen verkeerslichten staan. Dit rammelt aan alle kanten." Om nog maar te zwijgen van de geluidsoverlast en extra uitstoot van fijnstof, voornaamste bezwaarpunten van Mensink. Volgens het duo is er te weinig rekening gehouden met omwonenden.

Bij het raadsdebat van komende maandag zullen beiden weer van zich laten horen. Komt er toch goedkeuring voor het plan, dan schromen ze niet om een gang naar Nederlands hoogste bestuursrechter te maken.

Directeur Jan Westerik van Reggestede Invest herkent zich niet in de verwijten van Mensink en Karssen. "Ze zijn hier geweest en we hebben een uitgebreid gesprek gehad met hen en wethouder Anker. Iedere plaats met meer dan honderdduizend inwoners is in beweging. Als je dit niet wilt, moet je in agrarisch gebied gaan wonen. Tevens wonen ze op bijna een kilometer afstand." Het verplaatsen van de mast gaat niet gebeuren, stelt hij. "Die moet op eigen terrein, want een investeerder wil niet afhankelijk zijn van derden."