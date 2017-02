Video | Zwolle krijgt een eigen timelapse film

ZWOLLE - Na de Veluwe krijgt ook Zwolle een eigen timelapsefilm. Zwolse fotograaf Rick Kloekke werkt al een jaar met tussenpozen aan het project. De komende maanden verzamelt hij nog meer beelden met zijn camera.

Vanaf bruggen, in de binnenstad zelf en vanaf de Peperbus. De skyline van de stad, maar ook de industriegebieden en de natuur rondom Zwolle komen terug in de korte film. Het beeld spreekt voor zich in de projecten van Kloekke. In november maakte hij de film Dutch Seasons over de seizoenen in het natuurgebied De Veluwe. Met het nieuwe project wil hij juist de dynamiek van de stad in beeld vangen.