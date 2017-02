Voor het eerst stemmen: 'Ik stem op positiviteit'

ZWOLLE - Jarenlang hebben ze moeten wachten op de Nederlandse nationaliteit. En nu het eenmaal zover is, mogen ze binnen vier weken hun eerste stem uitbrengen. Dat overkwam gisteren bijna veertig mensen uit Zwolle en omgeving. Zij werden donderdag officieel Nederlander tijdens een naturalisatieceremonie onder toeziend oog van de Zwolse burgemeester Henk Jan Meijer.

Cheikh Diop (41), uit Senegal, wacht al achttien jaar op zijn Nederlandse identiteit. "Ik wil heel graag stemmen. Toen ik net in Nederland was, was ik helemaal niet bezig met mijn stemrecht. Maar nu wel, ik ben er blij mee.''



Positiviteit

Op welke partij Diop gaat stemmen, weet hij nog niet. ,,Ik wil stemmen op een partij die positiviteit uitstraalt. Een partij die het beste voorheeft met iedereen. Maar ik moet eerst nog even goed kijken wie er allemaal meedoen."

Verdiepen

Hermina Jesajan (45), van Armeense afkomst, woont al negen jaar in Nederland. ,,Vandaag is een heel bijzondere dag, ik heb hier lang naar uitgekeken.'' Toch staan de Tweede-Kamerverkiezingen nog ver van haar af. ,,Ik houd me niet zo bezig met Nederlandse politiek. Maar ik vind het wel heel leuk dat ik mag stemmen, en ik ga het ook zeker doen."

'Elke Stem Telt'

Nieuwe Nederlanders worden traditioneel slecht bereikt door landelijke verkiezingscampagnes. Het ministerie van binnenlandse zaken lanceert om die reden vanaf maandag de opkomstcampagne Elke Stem Telt, om zoveel mogelijk mensen over te halen te gaan stemmen.