Vrees voor verloedering winkelgebied Diezerbrink in Zwolle

ZWOLLE - De Diezerkade, Thomas a Kempisstraat en de Vechtstraat zijn dringend aan een opknapbeurt toe.

'De wijk begint langzaam te verloederen en dat willen we niet', schrijven de winkeliers in het gebied Diezerbrink in een brief aan de Zwolse raadsleden. Het winkelgebied heeft een eigen ondernemersfonds waar de aankleding en andere zaken van betaald worden, maar: 'Er zijn grenzen aan wat we kunnen en tegen die grenzen lopen we steeds vaker aan', schrijven de ondernemers.

Voorzitter Gert Schonewille van de ondernemersvereniging wil de brief nog niet nader toelichten omdat de winkeliers volgende week bij elkaar komen.

In de brief stelt het bestuur vast dat de openbare ruimte in het winkelgebied niet meer van deze tijd is.

'Fysieke zaken zoals de trottoirs, de lantaarnpalen en bijvoorbeeld de rotonde op de Brink liggen en staan er steeds slechter bij. Ook het groen en dan met name de bomen zien er niet meer uit. Ook wij kijken om ons heen en als we dan zien hoe andere (wijk)winkelcentra erbij liggen, dan begint het te wringen.'

Nut en noodzaak

De ondernemers schrijven dat ze hopen dat de gemeente nut en noodzaak van investeringen erkent. Nu het winkelgebied een opknapbeurt geven is ook belangrijk omdat links en rechts panden opgekocht zijn door 'serieuze investeerders die graag willen investeren in de wijk'.

In november riep de gemeenteraad het college op om geld vrij te maken voor aanpak van het winkelgebied. De ondernemers willen het belang ervan benadrukken met een avond in de wijk voor raadsleden, op 18 januari.

