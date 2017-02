Vrijwilligerswerk in sport vaak verplicht

ZWOLLE - Om de vereniging tóch overeind te houden zetten sportclubs steeds vaker de vrijblijvendheid van vrijwilligerswerk overboord en eisen van hun leden om allerlei klusjes te doen, zoals bardiensten draaien of kleedkamers schoonmaken. Dat stelt Sportlink, dat tien sportbonden en 7.000 sportverenigingen helpt het besturen van een club makkelijker te maken en adviseert hoe zij vrijwilligers kunnen strikken.

,,We zien steeds vaker dat sportverenigingen hun leden verplichten om vrijwilligerswerk te doen”, zegt Harry van Es van Sportlink. ,,Steeds meer verenigingen laten je gewoon niet meer toe als je niet bereid bent om de handen uit de mouwen te steken. Of ze verhogen voor niet-actieve leden de contributie. Andere clubs bieden een afkoopregeling. De maandelijkse bardienst kun je dan afkopen voor een bepaald bedrag.”

Volgens Van Es is verplicht vrijwilligerswerk bij veel hockey- en tennisverenigingen al behoorlijk gewoon. De voetbalwereld is conservatiever, maar ook daar ziet hij verandering. ,,In de voetballerij kijken leden meestal nog vreemd op als het bestuur voorstelt om vrijwilligerswerk te verplichten. Maar ook in het amateurvoetbal gebeurt het inmiddels vaker.”

Bij vv Berkum in Zwolle zijn de leden al gewend om verplicht vrijwilligerswerk te doen. De meeste leden zien het als de normaalste zaak van de wereld. ,,We hebben 1.100 leden en er zijn tientallen klusjes te doen. Zonder hulp van vrijwilligers verliezen we als club ons bestaansrecht”, aldus voorzitter Jan Teun Fuller.