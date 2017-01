article

1.6858781

ZWOLLE – ,,Hoe heeft dit kunnen gebeuren?’’ Ook in de rechtbank in Zwolle vroeg een 41-jarige vrouw uit Leeuwarden zich donderdag geëmotioneerd af waarom ze in oktober van het vorig jaar haar ex-vriendin in Zwolle met een mes in haar gezicht en hand had gesneden. ,,Toen ik de trap af liep stond ze daar ineens. Ik raakte in paniek.’’

Vrouw grijpt naar mes na zoenpartij ex-vriendin

ZWOLLE – ,,Hoe heeft dit kunnen gebeuren?’’ Ook in de rechtbank in Zwolle vroeg een 41-jarige vrouw uit Leeuwarden zich donderdag geëmotioneerd af waarom ze in oktober van het vorig jaar haar ex-vriendin in Zwolle met een mes in haar gezicht en hand had gesneden. ,,Toen ik de trap af liep stond ze daar ineens. Ik raakte in paniek.’’

http://www.destentor.nl/regio/zwolle/vrouw-grijpt-naar-mes-na-zoenpartij-ex-vriendin-1.6858781

http://www.destentor.nl/polopoly_fs/1.4303756.1400834677!image/image-4303756.jpg

Zwolle,Recht, misdaad en 112,top

Zwolle