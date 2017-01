article

1.6803658

ZWOLLE- In de Zwolse wijk Aa-landen is maandagochtend een woninginbraak gepleegd. Dit gebeurde aan de Deurzerdiep. De politie is een burgernetmelding gestart om de dader op te sporen

Woninginbraak in Zwolse wijk Aa-landen

ZWOLLE- In de Zwolse wijk Aa-landen is maandagochtend een woninginbraak gepleegd. Dit gebeurde aan de Deurzerdiep. De politie is een burgernetmelding gestart om de dader op te sporen

http://www.destentor.nl/regio/zwolle/woninginbraak-in-zwolse-wijk-aa-landen-1.6803658

http://www.destentor.nl/polopoly_fs/1.4260254.1415048859!image/image-4260254.jpg

Zwolle,Inbraak,top

Zwolle