Woodies-sessies Erwin Nyhoff

Beschrijving ERwin Nyhoff keert terug naar Zwolle met huiskamersessies bij Woodies Fotograaf Bertil van Wieren

ZWOLLE - Erwin Nyhoff treedt zondag om 16.00 uur op in Muziek- en Eetcafé Woodies in Zwolle. “Het is de bedoeling om één zondagmiddag per maand een soort huiskamerconcert te geven. Drankje, hapje, livemuziek. Leuk, toch?”