Zorgen om bezuinigingen op Passend Onderwijs

ZWOLLE - Meer resultaat met minder geld. Raadsleden maken zich zorgen over de toekomst van het Passend Onderwijs. Het beperkte budget zou juist ten koste gaan van de kwaliteit van het onderwijs, zegt onder andere GroenLinks. De fractie noemt het 'wensdenken.'

Schoolbesturen hebben sinds eind 2014 de verantwoordelijkheid om alle leerlingen die ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden, het zogenaamde Passend Onderwijs. De nieuwe samenwerking tussen de gemeente en de besturen van Zwolse scholen in het primair en voortgezet onderwijs moet kinderen beter ondersteunen. Leerlingen met problemen zouden op deze manier minder vaak doorgestuurd hoeven te worden naar zwaardere zorg.

De ambitie is om zo veel mogelijk ondersteuning te kunnen bieden binnen de belangrijkste leef- en verblijfsomgeving, dus het gezin of de school.

GroenLinks, SP, Swollwacht en VVD uiten nu flinke kritiek op de middelen die worden vrijgemaakt voor de nieuwe samenwerking.

Krimpend budget

Een van de criteria in het plan is een krimpend budget. En juist dat zal het ontwikkelen van een betere samenwerking in de weg staan, zegt GroenLinks. "Wat als het niet oplevert wat het zou moeten opleveren? Als het niet werkt moet er simpelweg meer geld bij", zegt Rijke. Ook coalitiepartij VVD uit kritiek op het plan. "Het zijn mooie voornemens, maar als het geld straks op is, kunnen we niet verder", aldus raadslid Wijnen. Wethouder Ed Anker is het niet eens met de kritiek. "Het is niet zo dat we tegen de scholen zeggen: we hebben een beperkt budget en, succes ermee. Als er meer nodig is zullen we met nieuwe voorstellen komen."

Ook coalitiepartij CDA ziet geen problemen in een beperking van het budget. De intensievere samenwerking zou volgens de fractie juist meer ruimte creëren voor scholen en gemeente om budgetten efficiënter te verdelen