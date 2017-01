Zwolle heeft nóg een miljoen euro extra te besteden

ZWOLLE - Het financiële geluk lijkt in Zwolle niet op te kunnen. De gemeente Zwolle krijgt in 2017 nóg ruim een miljoen van het Rijk.

Dat komt bovenop de 22 miljoen die dit jaar besteed mogen worden én de 7,5 miljoen euro die tot en met 2020 jaarlijks te besteden zijn. In totaal heeft Zwolle dit jaar daardoor dus ruim 30 miljoen euro extra te besteden.

Armoede

Deze meevaller komt van het Rijk, uit de zogenaamde gemeentefondsuitkeringen. Het gaat om geoormerkte bedragen. Zwolle krijgt bijvoorbeeld 584.000 euro voor de bestrijding van armoede onder kinderen. Die mag ook alleen daar aan worden uitgegeven.

Wmo

Daarnaast komt er eenmalig 414.000 euro op de Zwolse rekening die besteed gaat worden aan de Zwolse jeugd (404.000 euro) en de Wmo (37.000 euro). Tenslotte mag er nog 35.000 euro verdeeld worden voor armoedebestrijding onder ouderen met een bijstandsuitkering.

Asielkosten

Zwolle heeft inmiddels ook 452.000 euro gekregen, bestemd om de kosten van de verhoogde asielinstroom te bekostigen. Dat is de afrekening over de periode juli tot en met oktober vorig jaar en zit daarom niet bij de meevaller voor 2017 inbegrepen. "Dit is voor de extra kosten die gemeenten hebben gemaakt vanwege de asielstroom", zegt Van der Meer. "Dat is bedoeld om de gemaakte kosten voor bijzondere bijstand, gezondheidskosten, jeugd- en huisvestingskosten mee op te vangen."

AZC

Dit staat los van de verrekening voor de kosten die voor het azc zijn gemaakt. Daarover is Zwolle nog steeds in onderhandeling met het COA.