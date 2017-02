Zwolle krijgt energiecampus

ZWOLLE - Het gebied rond Enexis op het Zwolse bedrijventerrein Marslanden moet een regionale proeftuin worden voor innovaties op het gebied van energie(besparing) en duurzaamheid. Bedrijven en instellingen die in deze branche actief zijn kunnen zich hier vestigen, mits ze bereid zijn hun kennis en hun faciliteiten te delen met andere partners, startende bedrijven, onderzoekers en studenten.

Enexis is de beheerder van het elektriciteits- en gasnet in deze regio. Het bedrijf heeft op deze locatie al een superduurzaam regiokantoor gebouwd. Ook staat hier al het Enexishuis; een voor iedereen toegankelijke modelwoning die helemaal draait op nieuwe energiebronnen.

De resterende zes hectare - eigendom van Enexis - is nu bestempeld als 'topwerklocatie'. ,,Het is de bedoeling dat dit een plek wordt waar bedrijven en instellingen aan de slag gaan met concrete vraagstukken rond energie, water en klimaat', zegt wethouder René de Heer van Zwolle. ,,Het kan oplossingen opleveren voor problemen waar we mee kampen én het is een impuls voor de arbeidsmarkt. ''

Bedrijven kunnen een kavel kopen, maar de uitgifte verloopt niet op de traditionele manier. ,,We willen geen bedrijven die er een pand neerzetten met een hek er omheen. Het is een vereiste dat ze zich openstellen en bereid zijn met elkaar zaken te onderzoeken. Of studenten van de Zwolse scholen binnenhalen om samen projecten te ontwikkelen.'' Hij trekt de vergelijking met het Polymer Science Park in Zwolle, waar bedrijven en onderwijsinstellingen samenwerken in de kunststoftechniek. ,,DSM heeft hier een laboratorium en stelt dat ook beschikbaar aan andere partijen.''

De mogelijkheden zijn legio volgens De Heer. Dertien organisaties hebben zich verbonden aan het project. Zij gaan de komende maanden concrete plannen maken.