Zwolle krijgt virtual realitycentrum

ZWOLLE - In Zwolle komt in de loop van volgende maand een virtual reality center. In het oude postkantoor aan de Westerlaan openen de eigenaren van The Great Escape een ruimte waar gasten zich in een virtuele wereld kunnen bewegen door een speciale bril en koptelefoon op te zetten.

"Het is een levensechte ervaring", zegt ondernemer Johan Post over zijn nieuwste plan. Deelnemers kunnen bijvoorbeeld van hun hoogtevrees afkomen door in een virtuele wereld op grote hoogte over een smalle plank te lopen. In werkelijkheid sluipen ze echter gewoon door de kelder van het voormalig postsorteercentrum. "Wij zijn ongeveer het vijfde virtual reality center in Nederland", schat Post. "In Eindhoven is er één van een paar duizend vierkante meter en Utrecht heeft een kleine ruimte."

Escaperooms

Pal naast de drie escaperooms - kamers waaruit je al puzzelend met een groepje vrienden, familie of collega's binnen een uur moet zien te ontsnappen - komt de virtual realityruimte. Virtual reality is niet nieuw. Volgens Post wordt de beleving bij The Great Escape echter veel intenser dan wanneer je thuis een 'consumentenbril' opzet. De ondernemers hebben duizenden euro's moeten investeren in apparatuur als computers, geavanceerde brillen en koptelefoons.

Een uur in de virtuele wereld gaat zo'n 75 euro per groep kosten.

Het is nog niet bekend hoe de nieuwste ruimte van The Great Escape gaat heten. Hiervoor is een prijsvraag uitgeschreven op de website, waarbij de winnaar gratis mag proefdraaien.

Laurens van Laar en Johan Post begonnen in 2014 met een escaperoom. Nu hebben ze een bedrijf met vijftien personeelsleden, drie ontsnappingskamers en een horecaruimte.