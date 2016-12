Zwolle loopt in de pas met Cito-score

ZWOLLE - De leerlingen van de 36 reguliere Zwolse basisscholen die in april meededen aan de landelijke eindtoets van Cito scoorden gemiddeld 534,5 punten. Het landelijk gemiddelde ligt net iets hoger: 534,9 punten.

In totaal deden 38 van de 46 Zwolse basisscholen mee aan de toets, waaronder twee scholen voor speciaal onderwijs. Dat blijkt uit cijfers van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Leerlingen kunnen bij de Cito-toets tussen de 501 en 550 punten behalen. De hoogste score bij het regulier basisonderwijs staat op naam van de openbare basisschool De Marshof in Zwolle-Zuid: 539 punten. Van deze school deden 30 leerlingen mee aan de toets. De eveneens openbare schoolHet Veldboeket had met 525,5 punten de laagste score. Op deze school deden 12 leerlingen de eindtoets. De protestants-christelijke basisschool De Klokbeker, die tot voor kort nog op de lijst van zeer zwakke scholen stond, heeft een gemiddelde score van 533 punten.

Zowel de directeur van De Marshof als van het Veldboeket nuanceren het belang van de Cito-uitslagen. Jan Hommes van de Marshof: "Natuurlijk ben ik er trots op dat De Marshof een mooi Cito-resultaat heeft, maar onderwijs is zoveel meer dan dat!" Albert van Wijk van het Veldboeket: "Voor kinderen is belangrijk dat een school een veilige plek is waar met plezier en overgave geleerd en stimulerend lesgegeven wordt. Waar kinderen goed worden begeleid in de vólle breedte van hun kunnen. Op Het Veldboeket is die brede blik er gelukkig."