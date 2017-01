article

ZWOLLE/DEVENTER – De actie van Zenna Aydin krijgt navolging in Zwolle. In Deventer begon Aydin met het gratis fotograferen van ouderen voor haar eigen goede doel omdat veel ouderen geen mooie foto hebben. De Zwolse fotograaf Mark Monsma (52) werd na het lezen van het artikel in de Stentor zo enthousiast dat hij dezelfde actie in Zwolle begint.

Zwolle volgt Deventer met eerbetoon ouderen

