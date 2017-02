Zwolse baseert boek op Zeeuwse watersnoodramp

ZWOLLE - Ze werd als vierjarig Zeeuws meisje gered van het verzwelgende water, 64 jaar later schrijft de Zwolse Catharina IJzelenberg haar eerste roman 'Het ruisen van de zee'. Aanleiding vormt de watersnoodramp.

Ze woonde tijdens de ramp van 1 februari 1953 in het Zeeuwse Nieuwerkerk. De familie IJzelenberg werd op tijd uit het buitengebied gered, doordat de burgemeester opdracht gaf haar op te halen.

Herinneringen

Hoewel de wens een boek te schrijven er al langer was, wilde ze eigenlijk juist niet dat het zou gaan over de ramp. "Maar telkens als ik over een boek nadacht, kwam ik terecht op deze eerste herinneringen. 'Die moeten er kennelijk eerst uit', werd me gezegd. Maar de ramp vormt eigenlijk alleen de achtergrond, de roman volgt de ontwikkeling van Anton die een trauma opgelopen heeft nadat hij op vijfjarige leeftijd zag hoe zijn vader verdronk."

Lezing

Catharina IJzelenberg kwam naar Zwolle vanwege het werk van haar man. De roman wordt uitgegeven door Ambo Anthos. IJzelenberg geeft zaterdag een lezing in het Watersnoodmuseum.